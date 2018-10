Franco Armani sobre Rusia 2018: "Pude haber hecho más ante Francia"

Luego de que la selección argentina se quede en los octavos de final del mundial de Rusia 2018, el arquero de la 'albiceleste' se confesó con un medio argentino y dio detalles de lo que sucedió después del partido ante la selección de Francia donde los dirigidos de Jorge Sampaoli cayeron 4-3.

"Siempre me gusta verme para analizar qué pude haber hecho diferente. Pude haber hecho más en los goles de Francia. El tercero de Mbappé, por ejemplo, me pasó por abajo. Son momentos y circunstancias, es una milésima de segundo. Te equivocás y es gol. Ya está, hay que continuar, no tiene sentido lamentarme ahora", declaró para 'La Nación' de Argentina.

El actual arquero de River Plate no ha sido convocado por la selección argentina debido a una lesión, sin embargo, Franco Armani asegura que el golpe no es nada grave y que pronto espera regresar al seleccionado de su país. "En Rusia no se dieron nuestros objetivos pero en la Copa América de Brasil hay mucho por dar", agregó en la entrevista.

Finalmente, el golero 'millonario' aseguró que con sus 31 años, su objetivo es seguir perteneciendo a la selección. "Me costó mucho llegar. Tengo que hacer las cosas bien todos los días en River para ser tenido en cuenta y estar ahí", culminó.

