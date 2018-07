Francesco Totti le llevaría al aeropuerto la '10' para que se la ponga Messi

Francesco Totti es un histórico de Roma, un estandarte que lleva la '10' en la piel y su mayor deseo es que Lionel Messi juegue por Roma.El propio ex jugador italiano aseguró que en caso de que Messi se uniera al cuadro de la capital, le gustaría que éste lo usara.

"Si llega un gran jugador como Messi podemos resolverlo. Si Messi llegara, seguro que la tomaría. Y si no, yo se la llevaría al aeropuerto (risas)”, mencionó el ahora director deportivo de la Roma.

Totti negó que se retire la '10' en el club luego de su adiós en el fútbol. “Siempre he dicho que no deberían de retirarlo, pero al final es una decisión del club. Para los jóvenes y los niños es normal que sueñen con llevar la '10' de la Roma. Yo tuve ese sueño y afortunadamente pude cumplirlo, así que quitarles ese sueño a los niños no me gustaría”, comentó.

Por último, el italiano destacó que será difícil que alguien llegue a los Giallorossi y se anime a portar dicho dorsal por la historia que tiene. “Al mismo también sabemos que nunca será sencillo para alguien el tener que llevar ese número aquí. Creo que con el tiempo se tomará la decisión correcta", agregó.