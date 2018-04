Francesco Totti y un emotivo mensaje tras la clasificación de Roma [FOTO]

Roma dio el golpe de los cuartos de final de la Champions League. El equipo liderado por Daniele de Rossi en campo logró un 3 a 0 histórico y fue justamente un ídolo de la Roma quien se pronunció ante la victoria, nada menos que el mítico Francesco Totti, considerado el máximo ídolo en la historia del club.

"Es por momentos como este que es bonito vivir por estos colores. Vamos, Roma", dijo Francesco Totti a través de su cuenta oficial de Twitter. Imposible no emocionarse con las palabras del 'Capitano' quien se retiró del fútbol en la temporada pasada y que le dejó su lugar en la titularidad a Kevin Strootman.

Eusebio Di Francesco ahora tiene la responsabilidad de afrontar de igual manera las semifinales de la Champions League luego de tumbarse a uno de los grandes favoritos a llevarse el torneo.

per momenti come questo che bellissimo vivere per questi colori! Daje Roma #RomaBarcellona

— Francesco Totti (@Totti) 10 de abril de 2018