​Foto de Mbappé y el 'Kun' Agüero enciende la polémica en redes sociales

El futbolista argentino Sergio 'Kun' Agüero viene disfrutando de sus vacaciones en las Islas Baleares, España, donde se encontró con el delantero francés Kylian Mabppé, con quien no dudó en fotografiarse.

Ambos futbolistas utilizaron sus páginas de Instagram para compartir la instantánea que desató la polémica. ¿Por qué razón? Pues porque fue la selección de Francia la que dejó fuera de Rusia 2018 a la Albiceleste.

Recordemos que Mbappé fue el encargado de anotar dos goles contra la selección de Argentina. Tras ello, las reacciones de los cibernautas no se hicieron esperar:

"Soy chileno pero Agüero fue uno de los que peleó hasta el final vs. Francia aweo*** no desprecies jugadores de esa talla", "He kicked you out of the worldcup" (Él te echó de la copa del mundo), "El único argentino que pudo agarrar a Mbappé", "Nos ca*** el mundial y ¿te sacas fotos?", "Nos pegó terrible paseo en el mundial y vos sacándote una selfie con el pedazo de s***", "Si todos actuaran así, ¡en el mundo no habría tantos problemas! El fútbol es un juego, ellos profesionales, no enemigos. Aplausos! Ojalá entendieran el ejemplo que están dando (tal vez sin darse cuenta)", se lee en Instagram.