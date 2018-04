Florentino Pérez le dijo a Keylor Navas que ficharán a otro portero

La Peña Madridista Ramón Mendoza realizó una reunión donde estuvieron presentes Keylor Navas, portero de Real Madrid y su presidente Florentino Pérez, quien hizo una revelación importante para el futuro del portero costarricense en la 'Casa Blanca'.

"Eres uno de los mejores porteros del mundo y por eso estás aquí, pero el Madrid tiene que fichar a otro para que compitáis, te va a venir bien", dijo Florentino Pérez a lo que Keylor Navas respondió: "Yo nunca he dicho que no firmen a nadie, no soy de aquí pero siento los colores como cualquiera de ustedes. Trabajo mucho cada día por esta camiseta", dijo el portero de Real Madrid.

Además, tuvo palabras de elogio para Keylor Navas: "Keylor te has ganado el cariño de todos los madridistas. Te lo has ganado con tu talento profesionalidad y comportamiento. Es un orgullo tenerte de portero digan lo que digan, seguro que vas a estar con nosotros muchos años", dijo Florentino Pérez.

Real Madrid enfrentará a Bayern Munich este miércoles en Alemania por la primera semifinal de la Champions League y Keylor Navas tendrá su revancha luego del último error ante Juventus.

