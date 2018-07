Florentino Pérez a Álvaro Odrizola tras su ingreso al Real Madrid: "Aquí queremos que seas feliz"

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, brindó la bienvenida a Álvaro Odrizola, exfutbolista del Real Sociedad, durante su presentación como el nuevo jale -en una ceremonia- ante la mirada de los directivos.

"Has elegido venir al club más exigente. No olvidarás jamás que el Real Madrid no se rinde jamás y aquí queremos que seas feliz. Aquí comienza a hacerse realidad tu sueño y el gran desafío de tu carrera. Gracias por elegirnos", manifestó Pérez durante su discurso según el portal 'Marca'.

"Esta es una gran plantilla"

Asimismo, Pérez continúo palabras de elogio para Odrizola y mencionó que otros clubes importantes también lo han querido tener en sus filas.

"Esta es una gran plantilla que va a ser reforzada con fantásticos jugadores. A Odriozola le han querido clubes importantes, pero él tenía claro donde quería jugar", sostuvo.

Finalmente, el presidente del Real Madrid dijo estar consciente del nivel de exigencia que debe tener el cuadro español.

"Estos éxitos han sido gracias al espíritu de equipo y a nuestros valores. Somos conscientes del nivel de exigencia que tenemos, somos el Real Madrid y siempre queremos más. Cada título es el primer paso hacia el próximo", remarcó.