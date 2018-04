Figura de Sevilla fue ampayado en discoteca tras caer 5-0 ante Barcelona

Una imagen dolorosa para los hinchas del Sevilla fue ver a una de sus figuras, el francés Steven N'Zonzi, irse a una discoteca luego de perder la final de la Copa del Rey contra el Barcelona por 5 a 0. El jugador fue captado en una famosa discoteca de la capital española, Madrid, algo que hizo enfurecer a los hinchas.

Luego de haber finalizado el partido, Steven N'Zonzi salió de prisa a los vestuarios y luego de ello se fue directo a la discoteca 'Opium' de Madrid. Este error trajo fuertes repercusiones en los hinchas, a lo que el jugador tuvo que pedir disculpas públicas por este acto.

Foto: Twitter

Las disculpas de N'Zonzi

"Quiero pedir disculpas a la afición del Sevilla. He cometido un error porque he salido después del partido. Es difícil para todo el mundo, para nosotros también, no estamos contentos con lo que hicimos ayer. Hay que entender que para un jugador también es muy difícil mentalmente, jugamos cada tres días. Yo por ejemplo vivo solo, siempre estoy solo en casa, voy al entrenamiento, vuelvo, descansar, la siesta, siempre en casa... Ayer estaba mi familia y mis amigos conmigo y he salido porque creo que lo más importante en la vida es la salud. Si estamos con buena salud, la vida no va mal. La verdad es que ayer fue un día difícil para todo el mundo, para la afición, para nosotros, pero hay que entender. Hemos llegado a la final y hay que seguir hasta el final de temporada. Hay que trabajar, voy a trabajar como siempre. Prefiero que la gente diga sobre mí que ayer no he jugado bien a que ayer he salido, hay que entender que tenemos una vida, es difícil estar muy concentrados y pensar sólo en el fútbol. Yo entiendo que he cometido un error, por eso pido disculpas a la afición del Sevilla. Voy a seguir trabajando y pelear como intento hacerlo siempre en el campo", dijo Steven N'Zonzi tras el error.

Foto: Twitter

LEE ADEMÁS