Figura del PSG y próximo compañero de Farfán entrena en Perú [VIDEO]

Unas vacaciones bien disfrutadas son las que está viviendo el volante del PSG, Grzegorz Krychowiak. El jugador polaco de 28 años, se encuentra en nuestro país y publicó un video donde se encuentra a más de 5000 msnm y "entrenando", como para no perder el ritmo.

El video fue publicado en su cuenta de Instagram, aunque se desconoce con exactitud el lugar donde se encuentra el polaco Grzegorz Krychowiak, quien podría ser uno de los grandes refuerzos de Lokomotiv de Moscú y sería compañero de Jefferson Farfán.

Krychowiak is currently training in Perú. I wouldnt be surprised if he was in contact with Farfán pic.twitter.com/JA0hc2bZge

— Stefano Conforti (@confortistefano) 22 de julio de 2018