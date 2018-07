Figura del Manchester United sorprende con increíble cambio físico

El Manchester United contrató en 2014 a uno de los laterales con mayor proyección en Europa. El inglés Luke Shaw fue fichado a los 19 años por 37 millones de euros procedente del Southampton.

Sin embargo, el futbolista ha sufrido varias lesiones e inconvenientes físicos que han mermado su rendimiento en el Manchester United, donde hasta ahora solo ha jugado 70 partidos.

Luke Shaw es uno de los jugadores prescindibles para José Mourinho por su irregularidad y hasta apareció en sus vacaciones con muchos kilos de sobrepeso. "La gente puede decir que estoy gordo, pero conozco mi cuerpo. Se me ve grande porque soy grande, tengo un cuerpo como el de Rooney", se excusó el futbolista.

No obstante, Luke Shaw parece haber tomado consciencia de su situación y en el último mes se puso las pilas para mejorar su estado físico y sorprendió con un cambio radical.

"Ahora quiero estar en mi mejor forma. Estoy trabajando más duro que nunca y en el primer partido me quiero ver 10 veces mejor que en esa foto. ¿Mourinho? Me envió un mensaje y conversé con él. Me hizo sentirme confianza y quiero demostrarle que puedo ayudar al equipo", dijo el jugador del Manchester United.

