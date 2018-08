Figura de Colombia en Brasil 2014 ahora se ofrece a clubes gratis

Tenía 24 años cuando se ganó el lugar entre los convocados de la selección de Colombia para Brasil 2014, además, en aquel año se consagró como titular en River Plate que obtuvo el campeonato nacional en Argentina de la mano de Ramón Díaz. Sin embargo, su presente es completamente diferente.

A cuatro años de haber pasado por un nivel espectacular, Carlos Carbonero se ofrece gratis a jugar por algún club en su natal Colombia: “Tenía cerca de 19 años cuando se presentó la lesión de cartílagos, que es difícil de recuperar. Las lesiones me han hecho más fuerte, aunque en diciembre estuve a punto de dejar a un lado el fútbol, porque hasta quise ir a jugar gratis en varios equipos del fútbol colombiano, pero me cerraron las puertas", dijo el futbolista en entrevista al Diario AS Colombia.

Además, añadió que "Fueron tres equipos de la B y cuatro de la A. Yo no me sentía bien físicamente, pero tenía muchas ganas de jugar. Sin embargo, el tiempo de Dios es justo y ahora me siento muy bien, recuperado al ciento por ciento", afirmó Carlos Carbonero sobre su presente futbolístico.

Actualmente, está como jugador libre y en búsqueda de un club: "Nunca imaginé pasar por momentos tan difíciles, tras estar tanto tiempo sin un contrato, y aunque me deprimí, luego lo asumí con madurez y la esperanza de que podía volver a estar en mi mejor nivel".

