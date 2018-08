Figura del Chelsea dejó su selección tras disputar el Mundial

El extremo nigeriano del Chelsea, Victor Moses, anunció sorpresivamente que no volverá a vestir la camiseta de su selección, tras disputar el Mundial de Rusia 2018.

Dijo adiós

"Quiero anunciar que, después de considerarlo mucho, he tomado la decisión de no volver a jugar más con la selección. He vivido algunos de los mejores momentos de mi vida vistiendo la camiseta de las 'Súper Águilas' y me llevo recuerdos que guardaré siempre. Nada podrá igualar el poder haber representado con orgullo al país", dijo Victor Moses en redes sociales.

"Sin embargo, creo que es el momento de dar un paso al costado para centrarme únicamente en mi club y en mi familia y para dejar sitio a las nuevas generaciones de estrellas de las 'Súper Águilas'. Somos un país con muchos jóvenes con talento y ahora ha llegado su momento", añadió.

