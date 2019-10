FIFA vigilará el Irán-Camboya: histórico partido para las mujeres iraníes

Una comisión de la FIFA estará presente en Teherán para prestar apoyo en las operaciones que permitirán por primera vez desde hace 40 años el acceso de las mujeres a un partido de fútbol, el que enfrentará a Irán y Camboya este jueves 10 de octubre.

La comisión estará formada por responsables en materia de derechos humanos, seguridad y competiciones, según informó la FIFA, al igual que la propia delegación ya envió a este país a finales de septiembre para abordar con las autoridades iraníes el libre acceso de la mujer a los partidos de fútbol.

Aquellos contactos se produjeron después de la muerte de la joven Sahar Jodayari, de 29 años, que se inmoló al saber que podría ser condenada a seis meses de cárcel por intentar entrar a un estadio de fútbol disfrazada de hombre, en marzo pasado, para ver el partido entre el Esteghlal y club emiratí Al Ain.

Jodayarí, conocida como la "chica azul" por los colores de su equipo, el Esteghlal, pasó dos días en la cárcel de Gharchak por ello y fue liberada a la espera de juicio, pero, cuando supo que podía enfrentarse a una condena de seis meses de cárcel se prendió fuego.

Tras sufrir quemaduras en el 90 por ciento de su cuerpo la joven falleció en un hospital de Teherán el 9 de septiembre y su muerte, además de convertirla en un símbolo de la lucha por la igualdad provocó numerosas reacciones, entre ellas la de la FIFA.

Su presidente, Gianni Infantino, anunció el último 22 de septiembre que Irán permitirá este jueves que las mujeres entren al estadio Azadi para presenciar el partido de clasificación para el Mundial de Catar 2022 entre la selección iraní y la de Camboya.

Pero a tres días del partido el modo en que Irán va a abrir las puertas ya es objeto de críticas. Organizaciones como Human Rights Watch (HRW) y Open Stadiums han cuestionado que haya limitación en el número de entradas para el público femenino con 4.600 de las 78 mil localidades del recinto.

También que éstas estén ubicadas en un espacio solo para mujeres. La agencia iraní IRNA ha anunciado la venta de 3.500 tickets.

Irán es el único país que mantiene este tipo de prohibición para las mujeres en el fútbol, ya que en Arabia Saudí no existe prohibición absoluta, que desapareció a principios de 2018 pero sí condiciones como ir acompañadas de hombres y ubicarse solo en zonas reservadas para familias.

El hecho de que la Supercopa italiana entre Juventus y Milan se jugara el pasado enero en Yeda generó un importante rechazo en Italia, donde desde el Gobierno se llegó a decir que "los intereses económicos no pueden prevalecer sobre los derechos".

Pero el partido se jugó con cerca de 62 mil personas en el estadio King Abdulla y un gol de Cristiano Ronaldo dio la victoria al equipo de Turín. La Federación Española de Fútbol (RFEF) admitió en abril que "se había hablado de Arabia Saudí como una opción" para acoger la Supercopa el próximo enero.

Hace días, el 24 de septiembre, la UEFA pidió a los clubes europeos que no jueguen en países con estas prohibiciones. "No podemos castigar a nadie, está fuera de nuestra jurisdicción, pero eso no significa que debamos callarnos y decir que no podemos hacer nada", dijo su presidente, Aleksander Ceferin.

En este escenario el Irán-Camboya ya es más que un partido de fútbol. En su trasfondo está el debate sobre si la apertura de puertas de un campo de fútbol a la mujer será solo simbólica o verdadera, caso que rompería alguna barrera histórica de Irán y su deporte. El país vio cómo su equipo femenino de fútbol no pudo participar en los Juegos Olímpicos de Londres 2012.

La vestimenta que solo dejaba al descubierto la cara y las manos de sus jugadoras fue considerada inadecuada tanto por la FIFA como por el COI, que ya en la primera Conferencia Mundial Mujer y Deporte que celebró en 1996 se topó con el contundente mensaje de la vicepresidenta entonces del Comité Olímpico Iraní, Fazeh Hafhemi.

"Tratar irrespetuosamente las costumbres culturales lleva al aislamiento. Las mujeres musulmanas corren el riesgo de ser ignoradas por el hecho de mantener su moral, tal y como está establecida en la sagrada religión del Islam", opinó Hafhemi.

El 15 de octubre se cumplirán 23 años de este mensaje, junto cuando Irán afronta una fecha que puede ser histórica, tanto como ya lo es el pasado 30 de septiembre en Sudán, con el inicio de su primera liga femenina de fútbol con 21 equipos, y también el pasado día 4 en Arabia Saudí por el mismo motivo, aunque de momento sin televisión y solo para un público femenino.

En Irán, las mujeres no pueden entrar a los estadios desde la revolución islámica de 1979, ya que los responsables religiosos argumentan que deben estar protegidas de la “atmósfera masculina” y no mirar “a hombres semidesnudos”.