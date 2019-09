Mundial Qatar 2022: mira cómo luce el logo oficial de la Copa del Mundo anunciado por la FIFA | VIDEO

La FIFA presentó oficialmente este lunes el logo del Mundial Qatar 2022, que por primera vez se disputará entre noviembre y diciembre.

El emblema "representa la visión de un evento que conecta e involucra al mundo entero, al tiempo que presenta elementos sorprendentes de la cultura árabe local y regional y alusiones al hermoso juego", destacó organismo en un comunicado.

El logo que identificará a Qatar 2022 se dio a conocer simultáneamente en 24 lugares emblemáticos del mundo a través de pantallas digitales; mientras que Doha, capital de la nación anfitriona, albergó la presentación oficial de la composición.

"Las curvas del emblema representan las ondulaciones de las dunas del desierto y el bucle ininterrumpido representa tanto el número ocho, un recordatorio de los ocho estadios asombrosos que albergarán partidos, como el símbolo de infinito, que refleja la naturaleza interconectada del evento", agregó la FIFA.

The Official Emblem of the 22nd edition of the FIFA #WorldCup was unveiled today as FIFA and host country Qatar reached another major milestone on the road to the worlds greatest football showpiece.

Read more: https://t.co/QLAMYhKPWe pic.twitter.com/5QSPiwRUp0

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) September 3, 2019