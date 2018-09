FIFA The Best: Cinco datos importantes que tienes que saber

A horas de iniciar la ceremonia de premiación de The Best de la FIFA que se llevará a cabo desde la 1:00 p.m. (hora peruana) en el Royal Festival Hall en la ciudad de Londres, cinco datos importantes que todos los aficionados del deporte rey deben saber.

1 Creación

The Best fue creado por la FIFA en el 2016 tras concluir su vínculo con la revista France Football, con la que otorgaba el FIFA Balón de Oro desde el 2010. Por ello, es un premio individual de la FIFA.

2. Funcionamiento

Los premios The Best de la FIFA se entregan tras una votación de capitanes y entrenadores de todas las selecciones nacionales de federaciones afiliadas a la institución de todo el mundo. Dichos votantes le otorgan cinco puntos al primer clasificado, tres al segundo y uno al último. El único impedimento es no poder votar por un jugador del mismo equipo nacional.

3. Presentadores

Por ser una ceremonia de gran envergadura, la FIFA ha tenido cuidado en los más mínimos detalles para que la premiación de The Best sea un éxito, por lo que hoy en el Royal Festival Hall, Idris Elba y la periodista Anne-Laure Bonnet serán los presentadores.

4. Nominados

El premio The Best de la FIFA más esperado, sin lugar a dudas es al mejor jugador de la temporada pasada. El podio está conformado por Cristiano Ronaldo (Juventus CF y anteriormente Real Madrid), Luka Modric (Real Madrid) y Mohamed Salah (Liverpool).

Mejor entrenador de fútbol masculino: Zlato Dalic (Selección de Croacia), Didier Deschamps (Selección de Francia) y Zinedine Zidane (Real Madrid).

Mejor arquero: Thibaut Curtois (Real Madrid, anteriormente Chelsea), Hugo Lloris (Tottenham Hotspur) y Kasper Chmeichel (Leicester City).

Premios Puskás: Gareth Bale (Real Madrid), Denis Cheryshev (Rusia), Lazarons Christodoulopoulos (AEK de Atenas), Cristiano Ronaldo (Real Madrid), Giorgian de Arrascaeta (Cruzeiro), Riley McGree (Newcastle Jets), Lionel Messi (Argentina), Benjamin Pavard (Francia), Ricardo Quaresma (Portugal) y Mohamed Salah (Liverpool).

Premios a la afición: Sebastián Carrera (CD Puerto Montt), Aficionados de Japón y Senegal y hinchas de Perú.

5. Máximo ganador

Desde su creación, Cristiano Ronaldo es el máximo ganador de The Best de la FIFA. El portugués se hizo del premio el 2016 y 2017. En su primera edición superó a Lionel Messi y Antoine Griezmann, mientras que el siguiente año tomó la ventaja entre la 'Pulga' y Neymar.