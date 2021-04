Celta de Vigo superó por 3-1 a Alavés por la jornada 29 y ya pueden respirar tranquilos esta temporada de LaLiga. Los celestes se ubican en la octava posición de la competición, 13 puntos por arriba del Huesca, antepenúltimo, y no tendrán que pelear el descenso. Su entrenador, Eduardo Coudet, ya piensa en lo que será el 2021/2022.

El ‘Chacho’ quiere competir de igual a igual con los grandes; por lo tanto, sabe que es necesario poder contratar en el próximo mercado de fichajes, a pesar de no tener a su disposición grandes cantidades de dinero para gastar.

En las últimas horas, los rumores señalaban a Rafael Santos Borré como el gran candidato para reforzar el Celta. El colombiano fue descartado por Gremio, luego de que el club no llegue a un acuerdo ni con el jugador ni con River Plate. Coudet se refirió al respecto en conferencia de prensa.

El extécnico de Racing explicó que “todas son especulaciones que se arman desde todos los lugares”. “Yo hablo poco y, por lo tanto, no salgo a desmentir nada. Entonces, te vas a encontrar con una lista de jugadores. No es lo mío. Es lo que pasa cada vez que se va a abrir un mercado”, dijo el ‘Chacho’.

Celta de Vigo tuvo que fichar en el mercado pasado a jugadores “a costo cero” debido a que su situación económica no le permitía hacer grandes gastos. Coudet cree que este año pasará algo parecido.

“Ahora no puedo salir a por ningún jugador, no tengo un peso. Me pasa constantemente como entrenador, hablo poco y eso beneficia a los rumores”, agregó el entrenador.

Sobre la supuesta operación con Borré, dijo: “El otro día el presidente me dijo un poco en broma ‘así que ya contrataste a un jugador y yo todavía no estoy enterado’. ¿Tú viste los números de los que se está hablando?”