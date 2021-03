“No puede y no quiere”, explicaba Michael Zorc, director deportivo del Borussia Dortmund, al ser consultado por la posible salida de Erling Haaland. Sus declaraciones parecían ser tajantes; sin embargo, podría haber cambiado de forma de pensar en las últimas horas y el club analizaría la posibilidad de vender a la estrella noruega al mejor postor.

El CEO del Dortmund, Hans-Joachim Watzke, conversó con Handlesblatt y repasó la situación económica del club. Ante una de las preguntas, reconoció que su intención es retener a Haaland, pero deslizó la idea de que si es necesario vender a un jugar para sanear las cuentas de su equipo, lo hará.

¿Venderá a un gran jugador el próximo verano? ¿Es la solución?”, le preguntaron a Watzke. “En medio de una pandemia, ya no descarto nada. Pero no es necesariamente el objetivo. Lo más importante es el equilibrio financiero: queremos tener un equipo fuerte en el campo y, al mismo tiempo, ser económicamente estables.”, inició el directivo.

Lo que más le preocupa al CEO del Dortmund son los nulos ingresos que tendrán luego de que los estadios continúen cerrados y las personas no pueda asistir. “Si vamos a jugar sin espectadores durante la próxima temporada, sin duda tendremos que pensar en vender a un jugador. Porque pedir un crédito a los bancos sólo para no vender un jugador no va a ser nuestro camino”, respondió.

La crisis económica golpeó duramente al Borussia, que se las ingenia para cumplir con todos sus trabajadores. “Ahorramos la mayor cantidad de dinero posible. Nuestros jugadores continúan renunciando a un determinado porcentaje de su retribución, por lo que hasta ahora se ha evitado una posible jornada reducida para el resto de empleados de la empresa. También nos hemos abstenido de cubrir algunos puestos y para no aplazar las inversiones obligatorias...”, dijo Watzke.

Haciendo proyecciones, el directivo reveló que “el dinero perdido en este contexto de pandemia no podrá ser recuperado pronto”. Al hacer una estimación de cuándo podrán poder ver sus números en verde respondió: “Creo que se necesitarán al menos cinco años”.