Con Renato Tapia | Feyenoord vs. Porto EN VIVO ONLINE vía Fox Sports con Renato Tapia por la Europa League

Feyenoord vs. Porto EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por la fecha 2 del Grupo G de la Europa League, este jueves 3 de octubre, desde las 11:55 a.m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de Fox Sports 2, Fox Sports Cono Norte, FOX Play Norte, y también vía beIN y DAZN. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Con el peruano Renato Tapia, Feyenoord hará su segunda presentación en el torneo de clubes europeo, cuando reciba al siempre complicado Porto. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Stadion Feyenoord.

Feyenoord vs. Porto: horarios del partido

México - 11:55 a.m.

Ecuador - 11:55 a.m.

Perú - 11:55 a.m.

Colombia - 11:55 a.m.

Venezuela: 12:55 p.m.

Bolivia - 12:55 p.m.

Paraguay - 12:55 p.m.

Argentina - 1:55 p.m.

Chile - 1:55 p.m.

Uruguay - 1:55 p.m.

España - 6:55 p.m.

Una derrota por 1-0 ante el Glasgow Rangers en Escocia fue el saldo que obtuvo Feyenoord en su debut en la temporada de la Europa League. Ahora, el cuadro holandés tendrá la oportunidad de alcanzar su primer triunfo a costa del dos veces ganador de esta competencia.

"Hemos mirado a Porto al detalle. Es un equipo muy fuerte y el favorito para mañana, especialmente teniendo en cuenta su desempeño en los últimos meses. Pero queremos jugar nuestro propio juego y hacerlo lo más difícil posible para ellos", anticipó el entrenador de Feyenoord, Jaap Stam.

Feyenoord afronta un nuevo desafío europeo motivado por su reciente victoria liguera ante el FC Twente. El equipo de Renato Tapia -con él desde los 44'- se impuso por 5-1 y subió al sexto lugar en la Eredivisie.

Porto ha encadenado ocho victorias consecutivas en todas las competencias y llega de vencer 1-0 a Rio Ave, resultado que lo mantiene en el tercer puesto de la liga portuguesa, a uno del sorprendente líder Famalicão.

En la Europa League, Porto empezó su camino con un triunfo por 2-1 sobre el Young Boys suizo, con un doblete de Tiquinho. Para este juego, además del brasileño, el conjunto portugués contará con Mateus Uribe, Luis Díaz, Jesús Corona, entre otros.

"Porto siempre viene a ganar en cualquier competición. Somos un equipo apremiante. Todos ayudan a defender y atacar", indicó el jugador de Porto, Otávio.

Feyenoord vs. Porto: probables alineaciones

Feyenoord: Kenneth Vermeer, Ridgeciano Haps, Eric Botteghin, Edgar Ie, Rick Karsdorp, Jens Toornstra, Renato Tapia, Leroy Fer, Sam Larsson, Luis Sinisterra y Steven Berghuis.

Porto: Agustín Marchesin, Jesús Corona, Pepe, Ivan Marcano, Alex Telles, Mateus Uribe, Danilo Pereira, Otavio, Moussa Marega, Tiquinho y Luis Díaz.

Feyenoord vs. Porto: ¿dónde se ubica el estadio?