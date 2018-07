Fernando Hierro: "Nos vamos del Mundial sin haber perdido"

Es un Mundial raro por donde se le mire, donde los espacios no aparecen y los rivales se meten muy atrás. Desde la salida de Lopetegui, a sólo un par de días para debutar en el Mundial por haber arreglado su contrato con el Real Madrid durante su estancia en Rusia, que la mano para España quedó totalmente torcida. Si bien debutó con un empate 3-3 ante Portugal siendo totalmente dominador, su andar no fue el que se esperaba.

Le ganó con lo justo a Irán (1-0) y empató con Marruecos (2-2). Estuvo al borde de la eliminación y el papelón, pero zafó hasta los octavos. Fernando Hierro, quien tomó las riendas del equipo sobre la hora, habló en conferencia de prensa y, entrelíneas, se quejó de algunos planteos tácticos rivales.

"Hemos buscado todas las opciones para no llegar a la tanda de penaltis. Cada día es más difícil atacar. La defensa de Rusia es muy potente y poderosa", dijo el ex defensor del Real Madrid. E insistió: "El fútbol va evolucionando, las tendencias cambian. Teníamos la mentalidad de seguir nuestra personalidad, el juego que nos ha llevado al éxito. Nos vamos del Mundial sin haber perdido".

Rusia, un rival muy complicado. "Sabíamos que iba a ser un partido difícil. No hay ningún reproche. Hay 15 jugadores que se han dejado la vida".

A pesar de haber sido muy criticado por algunos cambios que hizo y haber dejado a Iniesta como suplente (ingresó en el segundo tiempo), el DT no fue autocrítico. "Tras la fase de grupos no hay segundas oportunidades. El partido necesitaba de paciencia y personalidad, y es lo que hemos hecho. Cada minuto del partido teníamos mucha gente en ataque. Hemos tenido ocasiones y, quitando el penal, De Gea no ha tenido que intervenir", analizó quien dejaría el efímero cargo que tuvo en esta Copa del Mundo.