Federación de México impone fuerte castigo contra Diego Maradona

Diego Armando Maradona tuvo unas desafortunadas declaraciones contra el árbitro Alan Martínez luego del partido ante Atlético San Luis, donde el 'Pelusa' se mostró totalmente ofuscado.

Por ello, la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol le ha impuesto un fuerte castigo económico a Diego Armando Maradona por los dichos contra el juez, a quien lo comparó con Edgardo Codesal árbitro de la final de Argentina vs Alemania en Italia 90' y quien está pasando por un grave momento de salud.

La FMF no ha querido dar a conocer el monto de la sanción, pero está basada en los artículos 8,10, 11 y 18 del código ético de la federación.

Las polémicas palabras del 'Pelusa'

"Que me gane el árbitro no me gusta, que me ganen en la cancha. Me voy apenado. El juez tiró nuestro trabajo semanal por la borda. Ya lo dije: siguen sin encontrar el libro. Lo que hizo este árbitro no es de una buena persona. Nos amonestó a todos los jugadores nuestros que pasaban al lado. No quiero hablar mucho de él... No quiero remontarme a tiempos de Codesal, porque si sigo hablando, diría barbaridades", afirmó luego del partido ante San Luis.

