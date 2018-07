Federación Alemana responde a Özil tras acusación por racismo

Mesut zil sorprendió a todos el domingo al anunciar su retiro de la selección de Alemania, por haber sido discriminado por parte de la Federación Alemana de Fútbol, tras tomarse una foto con el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdoan.

"Con mucho dolor no seguiré jugando para la selección alemana mientras tenga este sentimiento de racismo e irrespeto. Ha sido una decisión muy difícil porque siempre lo he dado todo por mis compañeros y la gente de Alemania. Pero cuando altos cargos de la DFB me han tratado como lo han hecho, con falta de respeto hacia mis raíces turcas y me han acusado injustamente de propaganda política, entonces ya basta. El racismo no debería ser nunca aceptable", publicó el futbolista en Twitter.

Lo niegan

La Federación Alemana de Fútbol le respondió a Mesut zil y rechazó que se haya discriminado al futbolista, además, lamentaron su salida.

"Rechazamos categóricamente que la DFB esté asociada al racismo. La DFB ha estado muy involucrada en el trabajo de integración en Alemania. Entre otras cosas, ha integrado a decenas de miles de refugiados en la familia del fútbol. En los últimos 15 años, ha establecido un trabajo de integración de varias capas, que tiene un efecto en los clubes de aficionados", dice en el comunicado.

"Era importante que Mesut zil, al igual que Ilkay Gündogan antes que él, respondiera a esas fotos, independientemente del resultado deportivo del torneo en Rusia. En la DFB, ganamos y perdemos juntos, todo como un equipo", añadió.

"La DFB lamenta la salida de Mesut zil del equipo nacional. Sin embargo, esto no cambia la determinación de la asociación de continuar el trabajo de integración exitosa de manera consistente y con una profunda convicción", finalizó.