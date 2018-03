Fecha FIFA: programación de los partidos amistosos previo a Rusia 2018

La programación de partidos amistosos de esta semana está a full. Este 23, 26 y 27 de marzo estará lleno de duelos entre las mejores selecciones del mundo por fecha FIFA con miras a Rusia 2018.

Brasil vs. Rusia, Italia vs. Argentina, Holanda vs. Inglaterra, Alemania vs. España, Perú vs. Croacia son algunos de los choques de este viernes 23 de marzo.

El 26 y 27 del mismo mes también contará con atractivos duelos tanto en Europa como en los Estados Unidos. Dale un repaso a la cargada agenda.

Fecha FIFA

23 de marzo

Rusia vs. Brasil (Moscú, 23 de marzo)

Italia vs. Argentina (Manchester, 23 de marzo)

Holanda vs. Inglaterra (Ámsterdam, 23 de marzo)

Francia vs. Colombia (Saint-Denis, 23 de marzo)

Islandia vs. México (Santa Clara, 23 de marzo)

Uruguay vs. República Checa (Nanning, 23 de marzo)

Alemania vs. España (Düsseldorf, 23 de marzo)

Perú vs. Croacia (Miami, 23 de marzo)

26 y 27 de marzo

Portugal vs. Holanda (Ginebra, 26 de marzo)

España vs. Argentina (Madrid, 27 marzo)

Rusia vs. Francia (San Petersburgo, 27 de marzo)

Alemania vs. Brasil (Berlín, 27 de marzo)

Inglaterra vs. Italia (Londres, 27 de marzo)

Australia vs. Colombia (Londres, 27 de marzo)

Estados Unidos vs. Paraguay (Cary, 27 de marzo)

Islandia vs. Perú (Nueva Jersey, 27 de marzo)

México vs. Croacia (Arlington, 27 de marzo)