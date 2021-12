El regreso de Sergio Agüero a la actividad profesional parece que no sucederá. Tras su repentina salida del campo en un partido del Barcelona, al ‘Kun’ se le detectó un problema cardiaco. Más de un mes después del lamentable episodio, el diario Olé dio a conocer que el argentino comunicará su retiro de las canchas.

“El anuncio que nadie quisiera escuchar es inminente. Horas más horas menos, Sergio Agüero comunicará que deja definitivamente el fútbol. La arritmia que le diagnosticaron tras el partido con el Alavés determinó esta difícil decisión”, detalló el citado medio argentino en un artículo publicado este lunes.

En horas de la mañana de este mismo día, desde Europa, también llegó información al respecto. “El miércoles hay un acto donde él (’Kun’ Agüero) anuncia que se retira del fútbol”, explicó Emilio Pérez de Rozas, de ‘A Diario’ de Radio MARCA.

Así informa Olé sobre el "inminente" anunció del 'Kun' Agüero.

Las gracias del ‘Kun’

Agüero reapareció hace unos días en una transmisión en vivo en Twitch, con motivo de la participación de su equipo KRÜ Esports en el Mundial de Valorant, y se dirigió a sus seguidores, básicamente para agradecer por los mensajes de aliento que recibió en las últimas semanas.

“No voy a hablar de mi tema, ya saben que estoy bien. Le quería decir muchas gracias a todos por el apoyo que me brindaron, en redes sociales, en todos lados. Mucha gente me escribió, así que a toda esa gente que me escribió les digo muchas gracias”, dijo el argentino.

El FC Barcelona, club que fichó a delantero tras su paso por Manchester City, lo último que informó fue que Agüero había sido “sometido a un procedimiento diagnóstico y terapéutico a cargo del dr. Josep Brugada” y que, a causa de ello, el sudamericano sería baja y en los próximos tres meses se evaluaría la efectividad del tratamiento para determinar su proceso de recuperación.