No jugará hasta marzo. Sergi Roberto arrastra una lesión en el recto femoral del muslo derecho y deberá ser operado. Así informaron los servicios médicos del FC Barcelona mediante sus redes sociales, motivo por el que no estará en el duelo que tendrán frente al Bayern Munich por la Champions League. Además, es probable que Xavi Hernández no pueda contar con el español, por lo menos, por cuatro meses.

La intervención correrá a cargo del doctor Lasse Lempainen, en Turku (Finlandia), y será supervisada, como es habitual en estos casos, por los médicos de la entidad azulgrana. De no mediar problemas, Sergi Roberto estaría de vuelta en las canchas en abril de 2022. Precisamente, en la recta definitiva de la temporada.

Los problemas el recto femoral del muslo derecho han sido recurrentes para Sergi Roberto desde la temporada pasada. El canterano está de baja desde el pasado 27 de octubre, cuando se lesionó en Vallecas. Entonces, el parte médico facilitado por el Barcelona hablaba de una elongación en el cuádriceps de la misma pierna.

Sergi Roberto ha disputado 12 partidos en este curso (9 de Liga y 3 de la Champions League) y ha marcado dos goles: en las victorias contra la Real Sociedad, en la primera jornada (4-2), y ante el Getafe, en la tercera (2-1). Xavi tendrá que arreglárselas sin él.

Sergi Roberto, uno de los cuatro capitanes del Barcelona, ha jugado doce partidos oficiales esta temporada, en los que ha marcado dos goles. Cabe destacar que el español ya se perdió 37 partidos la temporada pasada debido a las lesiones y en pretemporada estuvo de baja dos semanas por un problema en las costillas.

Barcelona informa de la operación de Sergi Roberto.