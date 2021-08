Pronto podrán tener un nuevo atacante en el FC Barcelona. Sergio Agüero llegó como el flamante fichaje al conjunto blaugrana, pero, ante los problemas económicos que viene sufriendo el club, su inscripción se vino complicando. Sin embargo, la disminución de salario de algunos jugadores de la Ciudad Condal les permitiría inscribir al Kun en los próximos días.

Según la información brindada por el programa ‘Tot Costa’ de ‘Catalunya Ràdio’, el Barcelona inscribirá lo más pronto posible al ‘Kun’ Agüero. Motivo por el cual, el argentino estará apto para disputar el campeonato español con los azulgranas y Ronald Koeman podrá considerarlo dentro de sus opciones.

¿Cómo se conseguiría la inscripción de Agüero? El medio catalán señaló que las rebajas salariales de Gerard Piqué y Jordi Alba, fueron claves para que el equipo blaugrana dé este paso importante.

A pesar de la inscripción que realizaría el Barca del atacante de la ‘Albiceleste’, todavía no podrán contar él, debido a la lesión tendinosa en el gemelo interno de la pierna derecha que presentó que ahora mismo no le permite apoyar el pie en suelo y que no le dejó estar presente ni en la rueda de prensa de despedida de Leo Messi ni en el Trofeo Joan Gamper.

Cabe destacar que, tras la salida de Lionel Messi, los rumores de una posible salida del ex jugador de Premier League se dieron fuerte; sin embargo, fue el mismo quien dejó claro que quería triunfar con los de Koeman; y, ahora, con su futura inscripción, buscará la titularidad ante Martin Braithwaite.