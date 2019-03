Factores de la crisis que vive Real Madrid

Una nube gris poca el cielo en Madrid. La crisis que atraviesa Real Madrid parece no tener un final cercano y desde las tribunas del Bernabeu partido a partido los ánimos se ponen más picante. En una semana para el olvido por el triple nocaut: eliminados de la Copa del Rey por Barcelona, despedirse de la Champions League a manos del Ajax y prácticamente descartado para hacerle pelea a los azulgrana por el título de la Liga.

El cuadro merengue no vivía una situación similar desde la temporada 2012/2013 con con José Mourinho como técnico. Y tras seis años,las dudas, incertidumbres y mala racha han vuelto.

¿Factor CR7?

La salida de Cristiano Ronaldo no solo generó un ‘terremoto’ en el libro de pases, también se sintió en la Casa Blanca. Acostumbrados a su olfato goleador y su constante competencia con Lionel Messi (a pesar que ambos la han negado), Real Madrid encontró en un ambicioso Cristiano Ronaldo una ‘mina de oro en goles’ y no hubo rival, tanto del torneo español como internacional, que no sufriera a manos del luso.

En los nueve años que el portugués vistió la casaquilla merengue, el equipo nunca estuvo más de tres partidos sin marcar un gol (ahora llevan cuatro). A mediados del 2009, proveniente de Manchester United, llegó al club y desde su debut consiguió 450 goles, es decir 50 tantos en promedio por campaña, convirtiéndolo en el goleador histórico de Real Madrid.

A pesar de ser tildado de individualista, Cristiano Ronaldo podía encaminar a Real Madrid a la remontada o un triunfo amplio sin complicaciones. Para esta temporada, la valla quedó muy alta para Gareth Bale y Vinicius Junior, que pese a sus intentos, están lejos de llenarle los ojos a los hinchas.

La magia de ‘Zizou’

Desde su salida del club, Real Madrid vive en una constante transición que ha atravesado el campo de juego y anclado en un conficto de camerino. Zinedine Zidane manejaba a su grupo a la perfección. Su confianza y libertad a sus jugadores se vio plasmado desde que tomó las riendas del plantel y, quizás el punto más importante, era respaldado por los pesos pesados; lo que no sucedió con Julen Lopetegui y Santiago Solari.

Con Zinedine Zidane los madridistas jugaban en campo contrario, con gran intensidad en la marca y recuperación del balón. El francés no fue muy estudioso en la táctica, pero sus conocimientos como ex futbolista y campeón del mundo lograron transmitir sus objetivos. No solo la plantilla del Real Madrid extraña al técnico que los hizo alzar la ‘Orejona’ en tres ocasiones consecutivas.

Fin de una era

La falta de gol no es solo una de las aristas de la crisis madridista, los 'pesos pesados' (Sergio Ramos, Marcelo, Luka Modric, Toni Kroos, Casemiro, Gareth Bale, Karin Benzema) encargados de guiar al equipo hicieron cortocircuito con el presidente Florentino Pérez. Los constantes entre dichos y reclamos agudizan la mala racha de los merengues que no es ni la sombra de los que fue temporadas atrás.

¿Y el 'presi'?

En las últimas semanas Florentino Pérez ha atraído las miradas de la prensa e hinchas, pues es el señalado como culpable por la crisis. La partida de Cristiano Ronaldo tuvo un círculo vicioso de una intolerancia entre el luso y el presidente. A ello se le suma la renuncia de Zidane y ahora su posible vuelta, tras la llamada del mandamás. Además, de las decisiones de venta y compra de jugadores y la permanencia de otros. Las portadas de los medios y los comentarios en las redes sociales tildan su accionar como 'capricho' y, quizás, esté pagando muy caro su 'capricho'.

