El exfutbolista, Peter Crouch contó cómo conoció al ‘Fenómeno’ Ronaldo Nazario. No lo hizo en un campo de fútbol como él lo hubiese imagino, sino que fue en medio de sus vacaciones en las playas de Ibiza.

El exfutbolista inglés proyectaba cruzarse con Ronaldo en el campo, compitiendo y aprendiendo más de cerca de las habilidades del brasileño. Intercambiar camisetas al final del partido habría sido el mejor cierre. Sin embargo, la vez que Crouch conoció al ‘Fenómeno’ fue fuera de las canchas.

El espigado futbolista Crouch colgó los chimpunes en julio del 2019 y actualmente es colaborador del portal ‘Dailymail’. Ahí fue donde el inglés relató su insólita historia con el actual presidente del Real Valladolid, Ronaldo, luego de que un fanático le preguntase en las redes sociales: “Si pudieras jugar al frente con cualquier delantero, ambos en su mejor momento, ¿quién sería?”.

Entonces, Crouch respondió sin dudarlo: “Dennis Bergkamp fue especial y hubiera sido increíble jugar junto a él, pero mi elección sin dudas sería el Ronaldo, el original. No estoy seguro de que nuestros estilos se hayan igualado, pero 90 minutos con él habrían hecho mi vida”.

Luego, contó los detalles del día en que se cruzó con Ronaldo, quien no le reconoció pese a haber jugado en grandes equipos de la Premier League, como el Liverpool y Tottenham. “Lo conocí una vez en realidad. Estaba de vacaciones en Ibiza y lo vi en la playa. Estaba ocupado, rodeado de botellas de cerveza y tenía un cenicero balanceando sobre su estómago”, recuerda el exfutbolista inglés.

“Cada vez que terminaba su bebida, la supermodelo que estaba con él le traía otra. La oportunidad de tener una foto con él era demasiado buena para rechazarla, así que me acerqué. Esperaba que dijera: ‘¡Oh, eres Crouch!’ pero no tenía idea de quién era yo. Tomamos la foto y me fui con él sin saber que yo también era futbolista”, agregó.

Crouch no fue un crack en la cancha ni fue tan mediático como Ronaldo, pero sí se ganó mucho cariño en su país. Militó en clubes como el Aston Villa, Southampton, Liverpool, Tottenham, Stoke City, entre otros. No ganó grandes títulos, pero siempre logró destacar. Incluso, llegó a ser intrenacional con su selección de Inglaterra.

Disputó los mundiales de Alemania 2006(cuartos de final) y Sudáfrica 2010(octavos de final). También jugó en las clasificatorias para la Eurocopa 2008. En total pudo disputar 42 partidos para la selección de ‘Los tres leones’, en los cuales anotó 22 goles.