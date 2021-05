Pep Guardiola se equivocó en la forma de encarar la final de la Champions, señaló Fabio Capello tras la caída de Manchester City frente a Chelsea en Porto, donde los ‘Blues’ demostraron superioridad para conquistar la segunda ‘Orejona’ de su historia.

Todo comenzó mal para los ‘citizens’ antes del inicio del juego, opinó el extécnico del AC Milan, Real Madrid, AS Roma, Juventus, entre otros equipos, ya que el entrenador español “cometió un error en la formación en la primera parte”.

“El punto débil del City son las dos centrales de la retaguardia, con (John) Stones en particular que no puede defender, y (İlkay) Gundogan frente a ellos no podía garantizar el filtro necesario”, argumentó el ‘Sargento’.

“Con la entrada de Fernandinho en el medio el equipo estuvo más equilibrado, pero después de dar a sus oponentes la primera parte no fue suficiente”, agregó.

Capello no se olvidó de Thomas Tuchel en su análisis y valoró el progreso de Chelsea desde su llegada. “Le dio juego y personalidad a su equipo, destacando las características técnicas de algunos jugadores y demostrando también que las inversiones del verano fueron acertadas”, indicó el DT.

“Chelsea supo sufrir cuando llegó el momento y seguir adelante cuando hubo oportunidad de golpear. Es una victoria bien merecida y un gran resultado”, afirmó.

Tras perder la final del año pasado con PSG, Tuchel “construyó un equipo rápidamente dándole personalidad, confianza y sistema de juego”, rescató Fabio Capello. “Los jugadores entendieron que él lo entendió y con defensa y contraataque , gracias a la calidad de sus intérpretes y a un verdadero capitán como Azpilicueta, ganó el trofeo”, sentenció.