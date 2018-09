Fabio Capello critica ausencias de Messi y Cristiano Ronaldo en The Best

Tiene autoridad para emitir un juicio porque los años que estuvo dirigiendo a clubes importantes de Europa se lo da. Fabio Capello asistió a la ceremonia de entrega de premios The Best que se llevó a cabo en Londres y dejó en claro que no le agradó la ausencia de algunos jugadores como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, que estaban candidateando a diferentes categorías de dicho galardón.

POR RICARDO REYES ORTIZ

Al término de la ceremonia de gala, que coronó a Luka Modric con el galardón al mejor jugador, el iexentrenador taliano criticó duramente a Leo Messi y Cristiano Ronaldo, las grandes ausencias de la ceremonia. La 'Pulga' estaba nominado para el Mejor Gol y CR7 para el mejor jugador, pero ambos brillaron por su ausencia.

"La ausencia de Ronaldo y Messi es una falta de respeto, por los jugadores, por la FIFA y por el mundo del fútbol. Es posible que ganasen demasiado y no les guste perder. En la vida hay que ser bueno cuando se gana y cuando se pierde", explicó Fabio Capello a la Televisión Española.

El portugués Cristiano Ronaldo prefirió descansar de cara al partido que jugará este miércoles ante Bologna por la Serie A de Italia, mientras que Messi informó a los directivos y al comando técnico del Barcelona que no iba a ir a dicha ceremonia porque tenía que resolver algunos problemas personales, aunque no detalló cuáles eran. Y esto molestó a Capello, quien calificó como injustificadas sus ausencias a este magno evento.