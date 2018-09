Esposa de futbolista argentino deja en shock con desnudo en Instagram [FOTO]

Hay esposas de futbolistas que son casi anónimas. Hay otras que solo aparecen en los momentos oportunos, siempre con perfil bajo. Pero hay quienes hacen más noticias, por lo que dicen o hacen, que sus propios esposos. Es lo que acaba de suceder con Tamara Gorro, consorte del futbolista argentino Ezequiel Garay.

La modelo española ha remecido las redes sociales al colgar una foto suya completamente desnuda, una acción que incluso ha sido celebrada por el propio jugador del Valencia de España.

"MUJER EN LIBERTAD. Me desnudo porque quiero. Me desnudo porque no hago daño a nadie. Me desnudo porque no soy diferente. Me desnudo porque soy libre", escribió la también presentadora en su cuenta de Instagram y acompañó esa publicación con una imagen donde se le ve como Dios la trajo al mundo.

"No sabía que tenía este tesoro en casa", comentó Ezequiel Garay el posteo de su desenfadada esposa. La mujer le respondió con un par de corazones.