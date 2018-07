La explosiva charla motivacional de Guardiola a los jugadores del City

Pep Guardiola, es conocido por su carácter tranquilo a la hora de dirigir y abordar a sus dirigidos. Pero, en el último video que se ha visto en las redes sociales, parece que el estratega español olvidó todo lo anterior y les dio un 'café cargado' a sus pupilos del Manchester City.

Todo esto pertenece al nuevo documental que lanzará Manchester City el cual llevará el nombre de 'All or Nothing', el cual muestra cómo es el día a día de los jugadores del elenco 'Citizens'.

En el avance se puede ver como Guardiola, antes de un partido les da una charla bastante picante a sus dirigidos con frases como: "Si tenéis que odiarme, adelante o Os defenderé hasta el final ante la prensa, pero aquí os diré la verdad. Hoy no he visto pasión por ganar. Algunos jugáis mejor cuando estáis cabreados conmigo. ¡Si tenéis que odiarme, adelante!.".

El clip rápidamente se ha viralizado en las redes sociales y los hinchas del City esperan con ansias el estreno de dicha serie.

