Expareja de Emiliano Sala hace grave denuncia tras fatal accidente

Emiliano Sala, jugador argentino que iba a ser presentado en la sede del Cardiff City de Inglaterra, tuvo un fatídico accidente, pues el avión que lo llevaba de Francia a Inglaterra desapareció con él y el piloto.

Y esta noticia ha dado la vuelta al mundo y lo ha conmocionado. Su expareja, Berenice Schkair, compartió un polémico mensaje en el que da a entender que algo oscuro se teje en torno la desaparición del avión. Para ella, no es creíble la teoría del accidente.

"Investiguen la mafia del fútbol porque no me creo este accidente", fue lo que escribió la joven modelo a través de su cuenta oficial de Twitter.

Consultada por el portal Infobae, Schkair no quiso dar mayores comentario por respeto al dolor de su familia. "Voy a decir lo que tenga que decir en unos días", sostuvo.

Sin embargo, la exnovia de Emiliano Sala aprovechó su Instagram oficial para dedicar a todo lo que viene aconteciendo sobre su desaparición que mantiene en vilo a todo el mundo del fútbol.

"Quiero despertar y que todo esto sea mentira. Por favor investiguen, porque no me creo este accidente ni que suspendan una búsqueda por mal clima cuando apenas encuentran objetos flotando", escribió.

"Donde ocurren tantas injusticias, y por esto lo que más me arrepiento es no haberte dicho que me hiciste sentir como hace tiempo sentía y que quiero tenerte de frente de nuevo", agregó la modelo en sus redes sociales.

LEE, ADEMÁS: