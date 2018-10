Exjugador de River Plate a Gago: "El fútbol es para hombres, no para nenas"

El exfutbolista de River Plate, Óscar Pinino Más, ya empezó a calentar la posible final que se daría en Copa Libertadores entre Boca Junior y el cuadro 'Millonario', solo de que ambas escuadras derroten a Palmeiras y Gremio respectivamente. Y el primer 'dardo' que lanzó fue en contra el volante Fernando Gago, a quien lo llamó una "Nena".

"Barrios, Pérez y Pavón son los mejores. Ojalá no jueguen. A esos no me gustaría enfrentarlos. ¿Y Gago? Noooo, el fútbol es para los hombres, no para las nenas. A mi me gustan los hombres jugando al fútbol no las mujeres. Me estoy refiriendo a Gago", afirmó.

NO SE CALLA NADA

Por otra parte, Pinino le respondió al exfutbolista Claudio Caniggia, quien hace unos días atrás hizo referencia a la mancha futbolística que le seguirá a River Plate por toda su vida, el haber descendido a la 'B'.

"Ya están llorando. Ya tienen que ir al baño. Tienen un miedo terrible, tienen un cagazo infernal. De igual manera, quedó la marca y creo que lo de la B no lo vas a borrar en la puta vida. Caniggia jugó en River y tiene que cerrar el piquito. No puede decir eso", advirtió.

