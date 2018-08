Exfutbolista de Italia se salvó de morir tras derrumbe de puente en Génova

Milagro en el puente de Génova, han titulado esta mañana diarios italianos ante la inminencia de una tragedia.

"Todavía no consiguió entender cómo mi coche no fue aplastado", dijo Davide Capello, exportero de Cagliari de la Serie A quien estuvo dentro de su auto cuando cayó desde una altura de 90 metros por el derrumbe del puente Morandi. El guardameta italiano salió sano y salvó de manera inexplicable.

Resulta que esta mañana al menos 26 personas han muerto y cinco han resultado heridas de gravedad al derrumbarse el tramo de un puente en la ciudad italiana de Génova. Hacia el mediodía, el momento en el que se produjo el derrumbe había alrededor de 30 coches y tres camiones en ese punto de la autovía A-10, en aquel momento el exfutbolista italiano estaba cruzando el puente Morandi, que atraviesa el río Polcevera y pasa por una zona muy poblada y en la que hay varios centros comerciales y concesionarios, además de edificios residenciales y áreas industriales.

"Sólo vi que el camino se derrumbaba y luego he experimentado un gran susto, fue impactante, todavía no consiguió entender cómo mi coche no fue aplastado, probablemente permaneció unido a un pilón. Me las arreglé para salir gracias a la ayuda de algunas personas, fue una escena cinematográfica apocalíptica, estaba lloviendo mucho, no me di cuenta si un rayo golpeó el puente, solo vi el camino destruirse", declaró Davide Capello.

El jugador italiano llamó de inmediato a su padre Franco Capello, que es dirigente del equipo donde él dio sus primeros pasos como futbolista, para darle la noticia de su milagrosa sobrevivencia. "Papá, se cayó el puente, yo estaba pasando y me caí con el auto. No te preocupes, me salvé", señaló el padre al revelar las palabras de su hijo.

Davide Capello jugó además en el Budoni, Alghero, Nuorese, Olbia y Belluno. Además, fue llamado a la selección de Italia en tres oportunidades en 2004, cuando era menor de 20 años

