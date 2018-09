Exfigura del Real Madrid: "Nací pobre, no me importa morir pobre"

El exjugador del Real Madrid, Fabio Coentrao, anunció su fichaje al modesto Rio Ave de la primera división de Portugal; el club que lo vio formarse.

El lateral izquierdo estuvo cedido la temporada pasada en el Sporting de Portugal, equipo en el que se ganó un puesto de titular e, incluso, fue convocado a la Selección de Portugal. Sin embargo, su relación con el club no se desarrolló como él hubiese querido. "Esperé hasta el 31 una llamada del club por el que lo di todo el año pasado y recibí cero llamadas. Es triste", reconoció a un diario de su país.

Tras pensarlo varias veces y esperar con paciencia, Fabio Coentrao optó por regresar al club que lo formó: "Después de esto, pensé que necesitaba ser feliz y perdí mucho dinero para obtener esta felicidad en un club que siempre fue correcto y fiel conmigo, por eso no hay dinero que pague esta felicidad. Nací pobre, no me importa morir pobre", reconoció.

"Siento una felicidad tremenda, porque volver al club de la tierra me dice mucho. Al contrario de lo que mucha gente pueda decir, en este momento soy una persona feliz", agregó el portugués acerca del Rio Ave, que la pasada campaña logró puestos de Europa League, aunque cayó eliminado en la fase previa

El defensor portugués se presentó en su nuevo club de una manera muy peculiar. "Hola, soy yo, el nuevo fichaje del Rio Ave", dijo el jugador en un video que publicó el club en sus redes sociales.

