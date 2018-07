Exclub de André Carrillo tuvo un histórico gesto con sus hinchas [FOTOS]

Bien dicen que los hinchas son la parte más importante para cualquier club. El apoyo anímico que puedan demostrar en la temporada, puede ser una gran motivación para los jugadores. En la temporada pasada, Watford vivió momentos especiales con sus hinchas, quienes acompañaron al equipo en todas las canchas y ahora, el exclub de André Carrillo, supo reconocerlo.

Watford tuvo un gesto especial para aquellos hinchas que acudieron a todos los partidos de la temporada en condición de visitantes. El exclub del delantero de la selección peruana le regaló a todos los hinchas una camiseta suplente del equipo.

Cada kit fue entregado a sus casas y es la típica indumentaria de color verde (la cual es alterna), además de una carta firmada por el capitán del equipo, Troy Deeney. "Ser simpatizante de un equipo grande del país es fácil. No tienes que estar ahí presente todo el tiempo, puedes ver los partidos por televisión y decir que eres fan. En nuestro caso es diferente y queríamos hacerte saber que eso vale", publicó en dicha carta.

New away shirts out tomorrow but we got a gift from the club this morning, thank you watford fc and fx pro #watfordfc #coyhs #thankyou #fxpro @watfordfc @watfordladies @fxpro pic.twitter.com/yPK3ZVtAGr