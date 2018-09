Excampeón con Francia llegó a Lima para dar charlas sobre el racismo

El ex campeón del mundo con la selección de Francia en 1998, Lilian Thuram, llegó a Lima luego de que fuera invitado por un conocido colegio para convertirse en profesor por un día y dar una charla sobre el racismo y a favor de la diversidad entre las personas.

"Fui invitado para hacer un tour en el Colegio Franco Peruano, para hablar del racismo, sexismo, la homofobia y sobre la igualdad", declaró para Canal 5, Panamericana Televisión.

Asimismo, el ex jugador de la selección de Francia recordó cuando hace 20 años se coronaron campeones del mundo en el mismo mundial que organizaron. "El equipo del 98 representaba a Francia, cuando tú ganas no hay ningún problema. Basta con mirar a la selección campeona de 1998, existía todo un debate mundial, pero en Francia sabíamos hace muchos años que el color de la piel no determina para nada la nacionalidad de alguien", dijo Thuram.

Para los interesados, Lilian Thuram estará por segunda vez en el colegio Franco Peruano brindando otra charla educativa, esta vez sobre la discriminación. Cabe recordar que en las últimas horas, el ex jugador de la selección peruana, Jhoel Herrera denunció que su hijo sufría por la discriminación que le hacían en su colegio.

