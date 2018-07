Ex técnico de Paraguay lucha por tener opción en dirigir a la selección argentina

En la AFA ya le pusieron fecha de 'inicio de búsqueda' de entrenador para la selección argentina y correrá a partir del 31 de julio próximo. Por ello, el ex director técnico de Paraguay, Ramón Díaz, lanzó tremenda frase directo a las oficinas de la AFA. "Soy un especialista en reconstruir planteles" precisó el ex jugador argentino.

Aunque el ex técnico de River Plate, confiesa no 'ponerse en bandeja' para dirigir a los ex pupilos de Jorge Sampaoli, no escapa de la idea de algún día poder dirigir a su propia selección. Me gusta preparar equipos para ganar, soy un especialista en reconstruir planteles. En Argentina hay muchos técnicos que son capaces y muy inteligentes. Tienes que elegir entrenadores que tengan experiencia que tengan manejo con la prensa expresó en en canal argentino TyC Sport.

Las conclusiones del 'Pelado' sobre Rusia 2018

Tanto Díaz, como todos los argentino, confiesan haber tenido las esperanzas presentes hasta llegar a la final del mundial de Rusia 2018. Sin embargo, él es consiente que ir a un mundial con un nuevo entrenador era totalmente complicado.

Asismismo, considera que las selecciones europeas han elevado su nivel futbolístico de manera considerable y Francia es merecedor de la Copa Mundial.

