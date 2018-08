Ex presidente del Real Madrid: "Mbappé está por encima de Neymar"

Ramón Calderón, Presidente del Real Madrid entre los años 2006 y 2009, conocío las épocas "galácticas", cuando Ronaldo, Beckham, Zidane o Kaka, pasaron por el vestuario del cuadro merengue. Hoy, en Francia, el español fue entrevistado por un periodista del medio Le Parisien y habló de Kylian Mbappé, de Neymar y de su posible rivalidad.

El expresidente del Real Madrid comparó a Kylian Mbappé con el fenómeno Ronaldo y con Pele, por quienes tuvo palabras de elogio por su gran rendimiento sostenido en el tiempo. "Me recuerda al brasileño Ronaldo. Pero él solo tiene 19 años. Trayectorias como las de Pelé o Ronaldo son valoradas porque duran mucho tiempo en el mismo nivel", dijo al inicio de la entrevista.

Sin embargo, la pregunta más interesante vino cuando el periodista le consultó por su preferencia entre Neymar y Mbappé, ambos jugadores estrella del PSG.

"Sin dudas Kylian Mbappé. Con lo que demuestra, no solo en la Copa del Mundo sino en los últimos dos años, creo que Mbappé está hoy por encima de Neymar . No estoy diciendo que Neymar no sea un jugador extraordinario. Debe moderar su actitud, soportar los golpes , quejarse un poco menos para crecer en su carrera", detalló Ramón Calderón.

LEE, ADEMÁS: