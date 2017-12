Ex jugador del Arsenal está en la ruina y huye de la policía

Emmanuel Eboué llegó a consolidarse como uno de los laterales derechos más prolíficos del mundo. El marfileño era una estrella en el Arsenal y ganaba millones al año, sin embargo, su actualidad es mucho peor de lo que alguna vez imaginó.

Y es que el marfileño ha tenido que pasar duros momentos que lo han llevado prácticamente a la ruina y hasta pensar en el suicidio. "Hay muchos días en los que no quiero salir de la cama. Un día me quise suicidar", había dicho ya en el 2016.

Emmanuel Eboué fue suspendido en 2016 por la FIFA, luego de no pagarle a su agente, y después tuvo que enfrentar el divorcio de su esposa, la que se llevó todos sus bienes. El ex jugador del Arsenal perdió un juicio y tuvo que cederle su mansión, aunque prefirió huir de la policía para no cumplir con la condena.

"No puedo pagar el dinero de un abogado. Es mi propia casa. Sufrí para comprarla y ahora estoy asustado. No voy a vender mi ropa o lo que tenga y lucharé hasta el final porque no es justo", explicó.

Por otro lado, Emmanuel Eboué tiene también problemas psicológicos por el trauma que sufrió con el fallecimiento de su abuelo, quien lo crió, y luego de su hermano, quien murió en un accidente. Además, lleva meses sin ver a sus tres hijos.

No tiene donde vivir

Emmanuel Eboué llegó a ser una estrella del fútbol, pero ahora tiene que buscar cada día donde poder dormir. Y es que el marfileño vive entre la casa que le debe dejar a su exesposa y en la de una amiga que lo ha ayudado en todo momento.

Además, explicó que al ver a sus excompañeros siente vergüenza de su situación. "Cuando veo a Henry me pongo alegre por él, pero a la vez me avergüenzo por mi situación. Cuando veo a mis excompañeros por televisión pienso que yo debería estar allí con ellos. Es difícil ver esas cosas".

Emmanuel Eboué jugó en el Arsenal entre 2004 y 2011. También disputó los Mundiales de 2006 y 2010 con la selección de Costa de Marfil.