Ex figura del Real Madrid reveló que estuvo al borde del suicido

El ex delantero del Real Madrid, Emmanuel Adebayor, reveló que cuando tenía 16 años vivió un terrible drama en su vida que lo llevó a pensar en suicidarse.

Emmanuel Adebayor, de 35 años, contó en una entrevista con Daily Mail que estuvo sometido a una gran presión por su familia, tras salir de la pobreza cuando firmó su primer contrato en Francia.

"En el Metz ganaba 3.000 libras al mes. Mi familia pidió una casa que valía como medio millón. El club estaba harto de mí por mi comportamiento. Recuerdo sentarme en mi cama una noche y pensar '¿Qué estoy haciendo aquí? Nadie está feliz conmigo, así que ¿Qué sentido tiene vivir?", dijo el futbolista.

"Había una farmacia debajo de mi piso. Compré paquetes y paquetes de pastillas. No me las querían vender, pero dije que era para una acción benéfica en Togo. Lo preparé todo, bebí mucho agua y estaba listo. Entonces llamé a mi amigo", contó.

"Me dijo que no me precipitara, que tenía muchas cosas por las que vivir, que tenía potencial para cambiar África", agregó.

Emmanuel Adebayor debutó en el Metz en 2001 y luego pasó al Mónaco, para luego dar el salto a la Premier League, donde jugó en el Arsenal, Manchester City, Tottenham y Crystal Palace. En el 2011 vistió la camiseta del Real Madrid y actualmente juega en el İstanbul Başakşehir.

