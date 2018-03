Ex DT de la selección de Chile disparó contra Jorge Sampaoli por la goleada

La goleada de España por 6 a 1 contra Argentina quedará la historia y trajo consigo muchísimos comentarios en contra de la albiceleste, que dejó un pobre papel ante una de las grandes candidatas a llevarse el Mundial de Rusia 2018.

Por ello, el ex técnico de la selección de Chile, Claudio Borghi, disparó contra uno de sus enemigos públicos, Jorge Sampaoli, recordado por sus frases de que Jorge Sampaoli es "una mala persona" y "un vende humo".

"No solo no me doy cuenta de a qué juega Argentina, sino que no me sé los jugadores. Y es muy grave no conocer a los jugadores de una selección tan importante", disparó Claudio Borghi contra Jorge Sampaoli a Super Mitre Deportivo. Pero no quedó allí.

"Acá todos los partidos descubrir nuevas fórmulas y eso es complejo. El fútbol no tiene tantos secretos y nos quieren hacer creer que es una ciencia oculta. Cuando no sabés a qué jugás, ya se complica demasiado", afirmó el ex técnico de la selección de Chile.

Además, Claudio Borghi señaló que el 6 a 1 es un resultado "tremendo" y recordó que él se fue de Chile tras perder 5 a 0: "En el fútbol siempre se pensó que lo primero es encontrar un 11, pero los técnicos modernos nos llenan de dudas haciendo muchos cambios y les dicen que es estudioso, obsesivo, muy táctico. Y resulta que pierdes 6 a 1. Entonces tan estudioso, obsesivo y táctico no es", expresó contra Jorge Sampaoli tras la vergonzosa derrota de Argentina.

