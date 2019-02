ExDT de Alianza Lima es insultado por hinchas colombianos tras derrota

No lo sueltan. El extécnico de Alianza Lima, Guillermo Sanguinetti, no la pasa bien en Colombia, pues viene dirigiendo al Santa Fe y ha sumado una derrota más que ya terminó con la paciencia de todos sus hinchas. Por ello, este sábado en la derrota que tuvo ante el Tolima por 1-0, los hinchas colombianos hostigaron al técnico uruguayo durante los 90 minutos del partido.

Y es que los rumores de la prensa colombiana eran de que el 'Topo' ya tenía un pie y medio fuera de Santa Fe por los malos resultados. Los hinchas del conjunto rojiblanco decidieron hacer afiches con una dura frase: "Se busca técnico. Fuera Sanguinetti", se leía en los anuncios que fueron mostrados por todos los hinchas.

Al término del encuentro, Guillermo Sanguinetti se refirió a su continuidad en el club 'colocho'. No opino acerca de eso, yo tengo un contrato y estoy convencido de mi trabajo. No soy yo el que toma esas decisiones. No tengo nada que hablar sobre ese tema (su continuidad), tengo que trabajar y sacar resultados, dijo el técnico uruguayo.

Así cantaron los hinchas de @SantaFe pidiendo la salida del técnico Guillermo Sanguinetti pic.twitter.com/1GVzxmWCBD — Carolina Castellanos (@Carito1929) 10 de febrero de 2019

Al término del partido, los hinchas también entonaron algunas canciones pidiendo la salida del 'Topo'. "Ya se va, ya se va, Sanguinetti ya se va", se escuchó en los últimos minutos del encuentro.

