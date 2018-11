Ex compañero de Nolberto Solano insulta a River Plate previo a la final

Quedan pocos días para que Argentina se vuelva a paralizar por el partido de vuelta de la final de la Copa Libertadores 2018 entre River Plate vs. Boca Juniors. Algunos ex ídolos de ambos equipos han salido a disparar al rival. El último de ellos fue Mauricio Serna, más conocido como 'Chicho', y ex compañero de Nolberto Solano en Boca Juniors, que no dudo en responder de forma picante cuando le consultaron sobre River Plate.

'Chicho' Serna insulta a los Millonarios

¿Qué le diría a los jugadores de Boca?

"Sean felices, jueguen con responsabilidad y rompanle el culo a River" Mauricio "Chicho" Serna pic.twitter.com/Yrv1NP6HAr — Angel (@Angel_Appella) 19 de noviembre de 2018

"Tírenme la número 5 a mí, ja. Fernando (Gago), deme la 5 que ésa no es suya, es mía", fue lo primero que dijo 'Chicho' Serna cuando le hicieron la pregunta. Y después le subió el tono al mensaje: "Creo que en ese momento me pasarían tantas cosas por la cabeza, pero lo primero que diría es que sean felices. Vayan y sean felices, jueguen con responsabilidad y rómpanle el c... a River", dijo en una conferencia.

Clásico argentino

"La final del mundo", como es denominada el duelo entre River Plate y Boca Juniors, un partido nunca antes jugado en esa instancia, se realizaré este sábado 24 de noviembre en el estadio Monumental. Ambos equipos están jugando al secretismo sobre sus equipos, ya que no quieren que ninguno del otro bando seá cuál va a ser su estrategia para la final. Corren las apuestas.

