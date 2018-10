Ex compañero de 'CR7': "Cristiano se paseaba diciendo que era el mejor, era engreído"

Desde que Cristiano Ronaldo dejó Manchester United, en el 2009, varios ex compañeros del portugués han salido a contar cosas inverosímiles, ya sea sobre lo que decía o cómo actuaba cuando era futbolista de los 'Red Devils'. Uno de ellos fue el sudafricano Quinton Fortune, quien militó en el cuadro rojo entre 1999 y 2006. Entre otras cosas, también contó como era la relación entre el futbolista y Sir Alex Ferguson.

Exfutbolsita africano coincidió con Crisriano Ronado en el Manchester United y le explicó cómo se comportaba en el vestuario de Old Trafford. "La primera vez que vi a Ronaldo no estaba aterrorizando desde cualquier ángulo. Después, en el vestuario todos decían que había estado increíble", Quinton fortune a 'The Guardian'.

Fortune en Manchester United

Entraba dentro de su carácter: "Cristiano se paseaba diciendo que era el mejor y sí, era engreído, ese era simplemente Ronaldo". Ferguson tuvo parte de culpa en su maduración. Sir Alex le educó. No podría haber tenido un mejor apoyo. Y juntos, dios mío, podrían dominar el mundo. Era una combinación perfecta", añadió.

"Un gran entrenador y sobre todo un hombre maravilloso. Me enseñó muchas cosas dentro y fuera de la cancha. Qué bueno verte bien, Jefe!", escribió Cristiano Ronaldo en sus redes sociales sobre Sir Alex Ferguson, uno de los primeros mentores en el fútbol del portugués. Cabe recordar que el ex estratega inglés viene de salir de una operación muy delicado, por lo que Cristiano quiso pasar a saludarlo.

