La cuarentena mundial para prevenir la mayor propagación del coronavirus, no es ajena a los deportistas y exdeportistas, como es el caso del búlgaro Hristo Stoichkov, quien en entrevista a Mundo Deportivo, contó la peculiar forma en la que se cuida del Covid-19 en su casa ubicada en Miami, Estados Unidos.

“Estamos protegiéndonos mucho. Como mucho ajo, cebolla, bebo agua caliente y me doy largos baños de agua caliente para protegerme de ese virus”, mencionó Hristo Stoichkov, uno de los mejores jugadores extranjeros que pasó por Barcelona.

“Afecta a los ancianos, a gente mayor, es a ellos a los que tenemos que proteger más. Soy un deportista nato, he hecho deporte toda mi vida, estoy sano pero en este periodo aún me cuido mucho más para no contagiarme y contagiar a los que más quiero. No hemos de asustar a la gente, hemos de educar a la gente para que sepa como protegerse y proteger a los suyos”, agregó.

