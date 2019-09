Ex Alianza Lima y DT de la selección de Chile femenina es acusado de "acoso" hacia sus jugadoras | VIDEO

La última participación de la Selección Chilena Femenina resultó un hecho histórico para el fútbol femenino de dicho país. En Francia 2019 se dio el debut y el primer triunfo de la "Roja" en mundiales. Sin embargo, aquella buena imagen que consiguió ganar José Letelier, entrenador del combinado chileno, podría verse empañada por unas denuncias en su contra por acoso sexual.

Según afirmó la prensa chilena, los máximos representantes de los organismos del fútbol mapochino habrían mantenido una reunión para tocar este delicado tema: “Jugadoras de la selección adulta reconocen que las quejas se basan en actos de acoso o relaciones inadecuadas del técnico durante la Copa del Mundo de Francia 2019, pero prefieren no pronunciarse públicamente sobre los hechos mientras siga el proceso en marcha”, señala el diario La Tercera.

Además, el Sindicato de Futbolistas Profesionales (SIFUP) se manifestó al respecto: “a través de ANJUFF, en el SIFUP recibimos una información que ya fue comunicada oficialmente a la ANFP, tanto por su canal formal -oficina de partes- como en reunión llevada a cabo el día Miércoles 25 del presente en la sede de Quilín, con su directorio”

Por otro lado, José Letelier pudo hacer su descargo ante este lío donde se ve envuelto: “La verdad es que desconozco todo antecedente respecto de lo que usted me está comentando, me sorprende con lo que me ha dicho. Nadie se ha comunicado conmigo. Le reitero que no sé de qué me está hablando y, por lo mismo, no tengo nada qué decir”

Letelier es un ex futbolista chileno que llegó a Alianza Lima en 1987 cedido por Colo-Colo tras el trágico accidente del Fokker en Ventanilla.