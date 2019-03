Ex Alianza Lima llamó "cobarde" a Chilavert por bloquearlo en Twitter

Un ex Alianza Lima protagonizó una candente pelea en Twitter con José Luis Chilavert. El delantero paraguayo Roberto Ovelar discutió con su compatriota en la conocida red social.

El atacante publicó en su cuenta un mensaje para que haya más política social y menos criminal en su país, pero José Luis Chilavert, propio de su forma de ser, le respondió dándole la contra y comenzó la discusión.

Después de un par de mensajes entre ellos, el exportero bloqueó a Roberto Ovelar y eso molestó al ex Alianza Lima, quien lo tildó de "cobarde".

"Si para ti pedir la no violencia es ser socialista, qué ignorante que sos. Yo no he ganado, pero no escupo a los jugadores rivales y eso me hace humano. Es normal que a falta de argumentos salgas con cosas como estas y luego me bloquees para que no pueda verlas, qué cobarde que sos", escribió Roberto Ovelar.

