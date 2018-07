Everton paga 56 millones de euros por excompañero de André Carrillo

El Everton de Inglaterra presentó al delantero brasileño Richarlison, previo pago de 56 millones de euros al Watford, donde fue compañero de André Carrillo la temporada pasada.

El atacante brasileño de 21 años firma un contrato por cinco temporadas con el conjunto de Goodison Park, que tratará de mejorar la pasada temporada, en la que no pudo clasificar a torneos europeos.

Richarlison, además, se encuentra con Marco Silva, quien lo dirigió la pasada temporada en el Watford, hasta que fue echado en el mes de enero.

