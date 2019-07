Everton: la revelación de la Copa América 2019 cerró un acuerdo con un gigante de la Premier League

Everton fue la gran revelación de la selección de Brasil en la Copa América 2019. Comenzó de suplente y terminó siendo el goleador del torneo -junto con Paolo Guerrero- y su futuro está en la Premier League.

Según informa Fox Sports Brasil, Arsenal ha llegado a un acuerdo con Gremio y pagará 30.5 millones de euros por el fichaje de Everton, quien es una de las grandes figuras del Brasileirao.

¡CERCA DE LA PREMIER!



Arsenal ya tendría todo arreglado con Everton Souza y habría enviado médicos a Porto Alegre para que le realicen los exámenes médicos. Solo faltaría arreglar el fichaje con el Gremio



Los Gunners podrían pagar hasta 30.5 millones de euros pic.twitter.com/NPrHbajhFY — MedioTiempo (@mediotiempo) 16 de julio de 2019

Luego del duelo ante Vasco da Gama, el propio volante no confirmó su continuidad en Gremio: "Es un misterio (si estará o no en el siguiente duelo), realmente no sé qué puede pasar, cuanto más tiempo pasa, más se van reduciendo las cosas", indicó para los medios.

De ser así, Everton tendrá que sumarse a los entrenamientos que viene realizando el conjunto inglés en Estados Unidos, pues disputará un torneo en dicho país junto a otros grandes clubes como Real Madrid, Bayern Munich y Fiorentina.

