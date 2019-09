Europa League: El terrible blooper del ex arquero del Liverpool, Loris Karius | VIDEO

Loris Karius, volvió a ser noticia por un nuevo blooper que sumó en su carrera El guardameta alemán no la pasó nada bien en le derrota de su equipo, el Besiktas de Turquía, que cayó por 4 a 2 en su visita al Slovan Bratislava de Eslovaquia.

A los 14 minutos del partido, tras un balón largo lanzado al campo del Besiktas y que parecía no tener mayor peligro, terminó desencadenando en el primer gol del equipo local. Karius tomó la decisión de salir a despejar dicho balón con la cabeza y no logró conectar de llenó el esférico, la pelota pasó por encima del arquero y terminó siendo un pase al delantero rival que no desaprovechó la oportunidad. El lamento de Karius fue inminente.

El arquero de 26 años llegó en calidad de préstamo por dos temporadas al Besiktas de Turquía en agosto del 2018. Su pase todavía pertenece al Liverpool de Inglaterra.